На КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения

На КАД введут ограничения на одном из участков. Фото: скриншот Яндекс.Карты

На КАД введут ограничения на одном из участков. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Специалисты будут устранять колейность покрытия на протяжении нескольких лет.

На участке КАД между транспортной развязкой на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») и транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье (Рябовское шоссе) планируют перекрывать две полосы движения. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отмечается, что ограничения движения будут актуальны с 3 по 14 мая. Полосы перекроют в связи с проведением ремонтных работ – специалисты собираются ликвидировать колейность покрытия проезжей части. На первой и второй полосах также введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КАД полностью перекроют между Таллинским шоссе и ЗСД. Внутреннее кольцо КАД будут перекрывать с 01:00 до 01:20, с 03:00 до 03:20. Внешнее кольцо КАД закроют с 23:00 до 23:20, 01:30 до 01:50.