Водитель-нарушитель попал в ДТП и собрал пробку на Синопской набережной

На Синопской набережной в Петербурге столкнулись два автомобиля. В результате аварии на участке собралась крупная пробка.

Авария случилась сегодня вечером, 30 апреля. Кадры с места происшествия опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах видно, что участниками аварии стали два легковых автомобиля. По предварительным данным, один из автомобилистов попытался перестроиться в соседнюю полосу, но не убедился в безопасности маневра. НА участке собралась крупная пробка. При этом водитель нарушил правила ПДД, выполняя перестроение.

«Разметка не разрешает этого сделать», — написал пользователь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что столкнувшиеся легковушки собрались пробку на Народной улице.