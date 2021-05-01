В парках Петербурга зацвела форзиция

В Петербурге зацвела форзиция. Фото: комитет по благоустройству

В Петербурге зацвела форзиция. Фото: комитет по благоустройству

Первые кустарники Северной столицы покрылись цветами. Раньше всех проснулась форзиция, ветки которой покрываются золотисто-желтыми цветками, похожими на колокольчики.

Об этом рассказали в городском комитете по благоустройству. Форзиция будет радовать жителей Петербурга на протяжении 20-25 дней. После цветения на кусте распустятся крупные зеленые листья.

Кустарник семейства маслиновых появился в Европе еще в XVIII веке. Его завез шотландский ботаник из Китая.

Из-за достаточно прохладного апреля в этом году не все форзиции смогли полностью расцвести. Но с наступлением потепления ярко-желтые кустарники украсят большинство городских парков. Петербуржцы смогут посмотреть на форзицию в Приморском парке Победы, Парке 300-летия Петербурга, Полюстровском, Удельном, Муринском парках. Также кустарник растет в Яблоневом саду, Таврическом саду и многих других зеленых зонах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Первомай Петербургу подарено солнце и +10.