Жителям Нью-Джерси обещали бесплатное пиво за прививку от COVID-19

Губернатор штата Нью-Джерси пообещал пиво каждому взрослому жителю штата, который сделает прививку от COVID-19 в мае. Об этом губернатор написал в Twitter, прикрепив список пивоварен.
Не всем пользователем соцсети понравилось такое решение властей, сообщает ТАСС. Некоторые оценили заявление как странный подкуп американцев. Кто-то даже отказался посещать указанные пивоварни. Полностью вакцинированы в США уже больше 100 млн человек. Это 31% населения страны. Одну дозу вакцины получили более 147 миллионов жителей США.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин и Эрдоган обсудили возможность выпуска «Спутника V» в Турции и возобновление туризма. Президенты по телефону обсудили борьбу COVID-19. Они выразили уверенность в том, что меры, которые сейчас установлены, позволят скорее улучшить обстановку в Турции и возобновить туризм.