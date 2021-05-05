Жителям Нью-Джерси обещали бесплатное пиво за прививку от COVID-19

Губернатор штата Нью-Джерси пообещал пиво каждому взрослому жителю штата, который сделает прививку от COVID-19 в мае. Об этом губернатор написал в Twitter, прикрепив список пивоварен.

Не всем пользователем соцсети понравилось такое решение властей, сообщает ТАСС. Некоторые оценили заявление как странный подкуп американцев. Кто-то даже отказался посещать указанные пивоварни. Полностью вакцинированы в США уже больше 100 млн человек. Это 31% населения страны. Одну дозу вакцины получили более 147 миллионов жителей США.