Россельхознадзор нашел нарушения при ввозе рассады земляники в Петербург

При этом сорта земляники в 12 партиях не были включены в реестр допущенных к использованию в РФ. Фото: unsplash

При этом сорта земляники в 12 партиях не были включены в реестр допущенных к использованию в РФ. Фото: unsplash

В Северную столицу с нарушениями ввезли более 11 тысяч штук импортной рассады земляники. Оптовую компанию привлекли к ответственности.

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора. Оптовая компания из Петербурга ввезла из Словакии 14 партий рассады земляники, в которой было 11,3 тыс. штук посадочного материала. Документов, подтверждающий их сортовые и посевные качества, у компании не нашлось. При этом сорта земляники в 12 партиях не были включены в реестр допущенных к использованию в РФ.

Россельхознадзор привлек юридическое и должностное лицо компании к административной ответственности по статье 10.14 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор в порту Петербурга не дал проехать 23 тоннам кормовых добавок из Бельгии.