В Зеленогорске освятили новый храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца

Новый храм построили на территории бывшего военного городка в микрорайоне Красавица. Фото: Смольный

Новый храм построили на территории бывшего военного городка в микрорайоне Красавица. Фото: Смольный

Новый храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца в Зеленогорске освятили в день престольного праздника — дня памяти Георгия Победоносца.

Как сообщили в Смольном, чин Великого освящения храма провел митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий. Церемонию посетили губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко, спикер городского ЗакСобрания Вячеслав Макаров, военные и местные жители.

Новый храм построили на территории бывшего военного городка в микрорайоне Красавица, рядом с Большим Симагинским озером. Возведение храма началось весной 2017 года, первый молебен отслужили в декабре 2019 года.

Беглов поблагодарил бизнесменов, которые внесли свой вклад в строительство храма, а также выразил благодарность строителям и архитекторам, создавшим храм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в восстановленном храме архитектора Росси прошло пасхальное богослужение ЗВО.