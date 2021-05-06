Петербуржцы оценили принятый в городе закон о кадетском образовании

Военнослужащие и кадеты в Петербурге. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Военнослужащие и кадеты в Петербурге. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Петербурге приняли закон о кадетском образовании. Документ предусматривает правила приема в кадетские классы в общеобразовательных школах.

Как сообщает Peterburg2, в апреле губернатор Александр Беглов подписал законопроект о кадетском образовании, который готовили больше двух лет.

Предполагается, что новый закон должен предоставить преподавателям социальные гарантии, а ученикам кадетских классов — бонусы при поступлении в высшие учебные заведения.

Кадетские классы отличаются от обычных немногим: дети так же учатся в школе до вечера, выполняют домашнее задание под присмотром учителей и изучают дополнительные предметы.

В соцсетях мнения петербуржцев о новом законе разделились: кому-то инициатива пришлась по душе, а кто-то считает неумыстным повсеместный курс на патриотизм.

Исполнительный директор Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадетов Антон Грязнов написал на своей странице «ВКонтакте», что в законе хоть и есть над чем поработать, но власти хотя бы обратили внимание на кадетское образование.

Петербурженка Наталья Исаева, дочь которой ходит в кадетский класс, считает, что «патриотов тупых из детей не делают, а скорее расширяют кругозор».

Однако не все петербуржцы оценили новый закон.

«Почему факт окончания какого-то специального класса должен давать преимущество при поступлении? Поступать должны наиболее талантливые. Я не хочу, чтобы меня оперировал врач, который по такому «блату» учился…- пишет пользователь Станислав Крамник.

Другие пользователи предлагают властям заняться развитием города, а не кадетскими классами.

Стоит отметить, что обучение в кадетском классе не предполагает автоматически дальнейшую военную службу или зачисление в вузы, но дополнительные баллы на ЕГЭ добавятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЗакС утвердил закон о кадетском образовании в Петербурге.