Фрагмент проходившего по дну Ладоги «кабеля жизни» передали Музую блокады Ленинграда

Коллекция Музея обороны и блокады Ленинграда пополнилась фрагментом блокадного «кабеля жизни». Новый экспонат передала компания «Россети».

Сегодня в Смольном рассказали, что в годы войны блокадный Ленинград оказался отрезан от основных электростанций. В городе остановился общественный транспорт, ленинградцы сидели без электричества и отопления. В марте 1942 года в Смольном приняли решение проложить по дну Ладожского озера бронированный кабель. С его помощью электроэнергия передавалась с Волховской ГЭС.

Рабочие завода «Севкабель» всего за 11 дней изготовили свыше 110 км кабеля. Его проложили по дну Ладоги за 48 дней. Первый ток дали 23 сентября 1942 года.

«Кабель жизни» снабдил электричеством оборонные предприятия, жилые дома, транспорт, а также хлебозаводы и госпитали с больницами.

Подводная линия продержалась до 15 мая 1944 года.

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