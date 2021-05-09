В Петербурге ветераны двинулись по Невскому проспекту на ретро-автомобилях

Ветераны поехали на ретро-автомобилях до Дворцовой. Фото: Gazeta.SPb

Ветераны поехали на ретро-автомобилях до Дворцовой. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге в честь празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в 11:00 начался проезд ветеранов на ретро-автомобилях.

В Северной столице утром в 11 часов ветераны Великой Отечественной войны начали проезд на ретро-автомобилях по Невскому проспекту, начиная от площади Восстания и заканчивая в самом конце проспекта на Дворцовой площади.

Известно, что проезд ретро-техники по дорогам в Невском районе, уличные тематические программы стилизованные под концертные фронтовые бригады посвящены 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Данное шествие осуществляется в знак благодарности советскому народу в Великой Отечественноц войне 1941-1945 годов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 9 мая в Северной столице в 10:00 начался Парад Победы.