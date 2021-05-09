Парад Победы заставил петербуржцев забыть о масках и социальной дистанции

Парад Победы заставил петербуржцев забыть о масках и социальной дистанции
Жители Петербурга не соблюдают социальную дистанцию. Фото: Вконтакте

Петербуржцы массово пришли на парад Победы, хоть их просили смотреть парад из дома. Сегодня утром горожане заполнили центр Петербурга. Жители города не соблюдают социальную дистанцию. Лишь на единицах надеты маски, и то у многих они закрывают лишь подбородок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-губернатор Пиотровский поздравил петербуржцев с Днем Победы. Пиотровский выразил благодарность всем тем, кто прошел, пережил войну, сообщает Смольный. Он поблагодарил всех, кто достойно пережил тяжелое время и прошел большой жизненный путь. Вице-губернатор выразил почтение всем, благодаря кому у нас мирное небо над головой.
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