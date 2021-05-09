Парад Победы заставил петербуржцев забыть о масках и социальной дистанции

Петербуржцы массово пришли на парад Победы, хоть их просили смотреть парад из дома. Сегодня утром горожане заполнили центр Петербурга. Жители города не соблюдают социальную дистанцию. Лишь на единицах надеты маски, и то у многих они закрывают лишь подбородок.