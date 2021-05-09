В День Победы более 2 тыс. петербуржцев сделали прививку от коронавируса

В День Победы более 2 тыс. петербуржцев сделали прививку от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В День Победы многие жители Петербурге решили привиться от коронавируса.

Желающих набралось более 2 тысяч. За прошедшие сутки первично привито 2 099 человек, вторично – 2 868, сообщается в информационной справке на сайте Смольного.

Всего в городе привито 590 322 человека. Из них 478 178 полностью завершили цикл вакцинации.

В начала пандемии в Петербурге зафиксировано 422211 случаев заражения COVID-19. Число смертельных исходов достигло 13522. За сутки 37 стали жертвами коронавируса. При этом выздоровело 382559 пациентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подхватили еще 729 человека. В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 729 горожанина сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

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