В Пулково 10 мая задерживается рейс до Москвы

В Пулково 10 мая задерживается рейс до Москвы
В Пулково задержали один рейс. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сегодня, 10 мая, в петербургском аэропорту Пулково задержан один внутренний рейс. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

По данным Пулково, проявить терпение придется пассажирам, купившим билеты на самолеты авиаперевозчиков «NordStar Airlines».

Самолет вылетит с опозданием. Причины задержек не указываются.

Так, с задержкой вылетит рейс Y7 1062 до Москвы. Изначально планировалось, что самолет поднимется в небо в 09:20, однако по неизвестным причинам рейс задержали на семь часов. Теперь вылет назначен на 16:20.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьников бесплатно доставят в Новосибирск из-за инцидента в Пулково.

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