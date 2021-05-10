В Петербурге в понедельник обещают до +19 градусов и дожди

В Северную столицу возвращается потепление. В понедельник, 10 мая, синоптики обещают пасмурную, но теплую погоду.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса. По его данным, сегодня за погоду в Петербурге будет отвечать теплый атмосферный фронт. Он идет с запада на восток и станет причиной переменной облачности.

Небо затянет облаками, пройдут небольшие дожди. Вместе с этим в регион придут хорошо прогретые воздушные массы.

За окном сегодня будет от +17 до +19 градусов. В Ленобласти воздух прогреется до +15…+20 градусов. Южный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду.

«Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — добавил Леус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик опроверг прогноз о «красной жаре» этим летом.