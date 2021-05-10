Как в Петербурге отпраздновали День Победы. Фото- и видеоотчет Gazeta.SPb

В Петербурге отпраздновали День Победы. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге отпраздновали День Победы. Фото: Gazeta.SPb

В воскресенье, 9 мая, Петербург, как и вся Россия, праздновал День Победы. Рассказываем о главных событиях праздника.

В 10 утра на Дворцовой площади начался грандиозный Парад Победы. В парадном строе марша объединились свыше четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа, а также прошли 109 единиц военной техники.

Танк Т-34-85 возглавил парад военной техники. Первый раз на главной площади Петербурга появились «Тайфун 4×4» и «Уран-6».

Кроме того, в небе над Северной столицей в параде участвовали 30 боевых самолетов и вертолетов. Среди них были вертолёты серии Ми, истребители серии Су и самолёты серии Ан.

Ровно в полдень в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне раздался выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Акция «Бессмертный полк» началась онлайн в три часа дня. Трансляцию показывали по телевизору и в социальных сетях.

Кроме того, на Васильевском острове прошел «Оркестр Победы», посвященный Дню Победы. Петербуржцы и гости послушали музыку духовых инструментов.

В Ледовом дворце состоялся концерт «От песни к песне – от Победы к Победе». Его посетили более семи тысяч зрителей. Выступали Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Татьяна Буланова и другие артисты. На улице у дворца развернулась полевая кухня. Горожан угостили кашей.

В 22:00 в Петербурге прогремел праздничный салют. По сложившейся традиции 30 залпов дал дивизион Михайловской артиллерийской академии, который расположится в Петропавловской крепости.

Расчёты фейерверочных установок выпустили более 1,5 тыс. изделий 50 видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы возложили цветы к монументу «Героическим защитникам Ленинграда».