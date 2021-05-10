У Владимира Путина после прививки хорошие показатели антител в коронавирусу

Путин рассказал о своих показателях после вакцинации. Фото: kremlin.ru

Путин рассказал о своих показателях после вакцинации. Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о том, что у него хорошие показатели антител к новой коронавирусной инфекции. Этим поделился сам лидер.

Напомним, что российский лидер сделал первую прививку 23 марта, а на следующий день он продолжил работать, как ни в чем ни бывало. Путин испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда сделали укол. Также ему пришлось на три дня отказаться от занятий спортом.

Второй укол российский лидер сделал 14 апреля.

Известно, что некоторые жалуются на слабость или временное повышение температуры, но Путин с побочными реакциями не сталкивался.

Ранее Gazeta.SPb писала, что врачи попросили президента Путина трудоустраивать выпускников медицинских на скорую сразу после учебы.