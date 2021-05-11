50-летняя Наргиз стала бабушкой во второй раз

50-летняя Наргиз стала бабушкой во второй раз
Наргиз. Фото: https://www.instagram.com/nargizzakirova_official/

Артистка поделилась радостной новостью со своими поклонниками.

Певица Наргиз рассказала, что стала во второй раз бабушкой. Новостью артистка поделилась в Instagram-аккаунте.

В аккаунте появилось фото, на которая дочь Наргиз Лейла и ее молодой человек Трой Миллер целуют новорожденного. Девушка стала мамой мальчика по имени Леви Лесли Визи.

«Познакомьтесь с моим вторым внуком Леви Лесли Визи»,

— написала Наргиз.

Поклонники поздравили артистку и выразили надежду, что мальчик будет счастливым и здоровым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Наргиз отрицает наличие проблем с алкоголем. Артистка уверяет, что слухи являются «раздутыми».

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