50-летняя Наргиз стала бабушкой во второй раз

Артистка поделилась радостной новостью со своими поклонниками.

Певица Наргиз рассказала, что стала во второй раз бабушкой. Новостью артистка поделилась в Instagram-аккаунте.

В аккаунте появилось фото, на которая дочь Наргиз Лейла и ее молодой человек Трой Миллер целуют новорожденного. Девушка стала мамой мальчика по имени Леви Лесли Визи.

«Познакомьтесь с моим вторым внуком Леви Лесли Визи»,

— написала Наргиз.

Поклонники поздравили артистку и выразили надежду, что мальчик будет счастливым и здоровым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Наргиз отрицает наличие проблем с алкоголем. Артистка уверяет, что слухи являются «раздутыми».