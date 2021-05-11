На КАД между Колтушским и Рябовским шоссе перекроют две полосы

Работы будут проводиться с 11 по 17 мая. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Работы будут проводиться с 11 по 17 мая. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Дорожные работы затруднят движение по внешнему кольцу КАД между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе.

На этом участке будут ремонтировать проезжую часть, чтобы убрать колейность покрытия. Работы продлятся с 12 по 17 мая. Третью и четвертую полосы полностью перекроют, а на первой и второй водителям ограничат скорость до 50 километров в час.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке КАД установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сделают световую сигнализацию. О перекрытии полос предупредят с помощью табло и знаков переменной информации. Ремонт будет проводиться круглосуточно в две смены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение в тоннеле у Гренадерского моста ограничат на время ремонта. Проезд по тоннелю у Гренадерского моста будет затруднен до 07:00 17 мая.