Петербург побил майский рекорд тепла: сегодня на улице +23,5

Петербург побил майский рекорд тепла: сегодня на улице +23,5
Ранее самым теплым днем в 2021 году было 12 апреля, когда воздух прогрелся ровно до +20 градусов. Фото: pixabay

Сегодняшний день в Северной столице стал самым теплым за этот май. В разгар дня столбики термометров показывают +23,5 градуса.

Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, 11 мая стал не только самым теплым днем с начала месяца, но и с начала всего весеннего сезона.

К 14 часам по местному времени температура воздуха в Петербурге достигла +23,5 градуса. Ранее самым теплым днем в 2021 году было 12 апреля, когда воздух прогрелся ровно до +20 градусов.

Майские рекорды тепла побил не только город на Неве, но и Москва. Сегодня в столице +21,8 градуса, что выше прежнего достижения, установленного 3 мая (+19,6).

Леус отметил, что говорить об окончательных результатах погоды пока рано, точные показания максимальных термометров станут известны после 21 часа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге потеплеет до +25 градусов.

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