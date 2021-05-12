Петербуржцы стоят в шестибалльных пробках утром 12 мая

В Петербурге утром среды образовались пробки. Загруженность дорог на данный момент составляет шесть баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:15, пробки оцениваются на шесть баллов. Ближе к 10 утра ситуация на дорогах может измениться и составить четыре балла, после чего будет стабильной.

Самые крупные пробки собрались в Невском районе. Плотно встало внутреннее кольцо КАД перед Большим Обуховским мостом: там введено ограничение движения и произошло ДТП. Кроме того, движение парализовано на внешнем кольце КАД в районе Кудрово. Также пробка образовалась на Октябрьской набережной, Дальневосточном проспекте, Народной улице, проспекте Большевиков и всех выездах из Кудрово.

Также на кольцевой есть пробка перед развязкой с Таллинским шоссе.

По традиции стоят выезды из пригородов, проспект Стачек и Ленинский проспект, Кубинская улица и Московский проспект.

Водители толкаются у Финляндского вокзала, у метро «Черная речка» и «Лесная», Пискаревском проспекте, Светлановской площади, Гражданском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проезд по петербургской дамбе ограничат до 31 мая.