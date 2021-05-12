Беглов призвал петербуржцев привиться «вакциной мечты» от COVID

Беглов призвал петербуржцев привиться &#171;вакциной мечты&#187; от COVID
Беглов заявил, что для возвращения к привычной жизни городу нужен коллективный иммунитет. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Петербургский губернатор Александр Беглов призвал жителей города привиться вакциной от коронавируса, о которой, по его словам, мечтают миллионы людей во всем мире.

«Дорогие петербуржцы! О российской вакцине мечтают миллионы людей во всем мире. Я призываю вас, особенно пожилых горожан — воспользуйтесь уникальной возможностью!», — заявил Беглов, выступая с отчетом городском парламенте.

Градоначальник указал на то, что число переболевших COVID-19 в Северной столице преодолело отметку в 420 тысяч. По его словам, коронавирус уже стал частью нашей жизни, равно как грипп, туберкулез и другие инфекции.

Беглов заявил, что для возвращения к привычной жизни городу нужен коллективный иммунитет. А для этого нужна вакцинация.

Глава города напомнил, что в городе развернута самая обширная в Росси сеть прививочных пунктов — 134 стационарных, 13 мобильных и 67 бригад для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов рассказал о риске получить миллион больных COVID-19 петербуржцев весной прошлого года.

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