Технологические долины Петербурга получат поддержку от Смольного

В Год науки и технологий власти Петербурга решили поддержать пять научных центров мирового уровня (НЦМУ) и три технологические долины.

2021 год объявлен Годом науки и технологий по поручению президента. В связи с этим Смольный подготовил концепцию научно-технологического развития Петербурга до 2030 года. Один из приоритетов концепции — развитие НЦМУ. Об этом губернатор Александр Беглов заявил в отчете городского парламента.

Сегодня в Северной столице формируются три НЦМУ. Это Это Санкт-Петербургский международный математический институт имени Эйлера, «Персонализированная медицина» с участием Центра им. Алмазова и «Передовые цифровые технологии и искусственный интеллект» под руководством Политеха.

Также городские власти поддержат создание трех технологических долин. Это «Невская дельта» на базе Санкт-Петербургского государственного университета, «Приморская долина» на базе Морского технического университета и «ИТМО Хайпарк» на базе Университета ИТМО.

По словам Беглова, город будет добиваться для долин статуса инновационных научно-технологических центров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов рассказал о поддержке культурной отрасли в Петербурге в 2020 году.