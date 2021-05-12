В Пулково 12 мая с опозданием вылетят рейсы до Симферополя

Сегодня, 12 мая, в аэропорту Пулково в Петербурге задержали два рейса до Крыма. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

По данным Пулково, проявить терпение придется пассажирам, купившим билеты на самолеты авиаперевозчиков «Уральские авиалинии» и «Red Wings» до Симферополя.

С задержкой вылетит рейс U6 511. Изначально планировалось, что самолет поднимется в небо в 13:45, однако по неизвестным причинам рейс задержали на час.

Далее задержан рейс WZ 701. Самолет должен был вылететь в 16:35, но теперь посадка начнется только в 17:30, а сам вылет назначен на 18:10.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аэропорт Пулково проверит прокуратура после после задержки вылета школьников.