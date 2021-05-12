Карта с разгромом советской армии попала в поздравительную открытку Макарова с Днем Победы

На поздравительной открытке для ветеранов и защитников блокадного Ленинграда нашли карту с разгромом советской армии. Внутри открытки портрет спикера ЗакСобрания Вячеслава Макарова и его подпись.

Как сообщает АБН, на фон поздравительной открытки с Днем Победы обратил внимание глава оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов.

«Низкий вам поклон на подвиг во имя свободы и независимости Родины, счастливой жизни будущих поколений! От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра и неиссякаемого оптимизма», — говорится в поздравлении Макарова.

Желтов отмечает, что такие открытки получили многие, но не все рассмотрели изображение на фоне. По словам историка, на обложке изображена карта, на которой отмечено окружение и разгром советской Второй Ударной армии в ходе Любанской операции (третья попытка прорыва блокады Ленинграда).

«В ЗакСе Петербурга, скорее всего, опять все свалят на «девочку-дизайнера» или происки Запада. Но хочется попросить и Макарова, и его коллег-депутатов быть все же внимательнее», — пишет Желтов в Facebook .

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 312 тысяч ветеранов получат единовременную выплату ко Дню Победы.