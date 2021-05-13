Петербуржцы поддержали Смольный в вопросе ограничений для электросамокатов

В Северной столице власти планируют запретить самокатчикам ездить со скоростью выше 15 км/ч и парковать самокаты у станций метро. Петербуржцы поддержали ограничения в соцсетях.

Об этом сообщает Neva.Today. Горожане считают, что электросамокаты создают потенциально опасные ситуации на тротуарах. Всего в Петербурге сдают в аренду около 12,5 тысяч самокатов.

За прошлый год в городе зарегистрировали 56 наездов на горожан на мобильном транспорте. Из них 61% происшествий связан с электросамокатами. В 2020 году произошел и первый смертельный случай — в Невском районе.

Также в Смольном собираются запретить оставлять электросамокаты в радиусе 15 метров от остановок общественного транспорта и станций метро. По словам жителей города, брошенные самокаты зачастую мешают свободному проходу к остановкам.

За последние два года в Петербурге появилось около девяти кикшерингов — сервисов аренды самокатов. Самые крупные — Urent, Woosh и «Молния».

Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков заявил «Петербургскому дневнику» после совещания на тему самокатов, что передвижение по городу должно быть безопасным для всех участников движения. По его словам, Смольный договорился с кикшеринговыми компаниями о реализации мер развития сервисов аренды самокатов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме прокомментировали идею об ограничении скорости самокатов в Петербурге.