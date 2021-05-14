Вечер пятницы начался в Петербурге с восьмибалльных пробок

На дорогах Петербурга вечером пятницы образовались пробки. Загруженность дорог около пяти вечера достигла восьми баллов из 10.

Пробки «рассосались» через несколько часов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 20:30, пробки оцениваются на пять баллов. Ближе к 22 часам ситуация на дорогах может измениться и составить три балла, после чего снизится до одного балла.

Самые крупные пробки собрались на юго-западе Петербурга. Плотно встало внутреннее кольцо КАД перед развязкой с Волхонским шоссе: там введено ограничение движения. Кроме того, движение парализовано на Лиговском путепроводе, проспекте Маршала Жукова и проспекте Ветеранов. Также встали проспект Народного Ополчения и Петергофское шоссе.

Также на кольцевой есть пробка на внешней стороне после Янино. Там в левом ряду произошло ДТП. Серьезный затор собрался и на Московском шоссе в сторону Тосно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожные работы ограничат движение по нескольким улицам Петербурга с 15 мая.