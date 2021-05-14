Проезд по Ушаковскому путепроводу ограничат из-за дорожного ремонта

Проезд по Ушаковскому путепроводу ограничат из-за дорожного ремонта
Дорогу отремонтируют. Фото: Baltphoto/Ольга

На Ушаковском путепроводе, который связывает Выборгский и Приморский районы, заменят асфальт. Петербуржцев предупредили о дорожных ограничениях.

Об этом 14 мая сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы по замене асфальта будут проводиться на путепроводе с 17 по 26 мая. Ремонт пройдут на направлении движения с Приморского проспекта в сторону Ушаковской набережной.

На время ремонта дорожники введут ограничения движения по эстакаде. Проезд будет затруднен с 23:00 17 мая до 06:00 26 мая.

В направлении Приморского проспекта движение останется свободным, дорогу здесь отремонтировали в 2019 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожные работы ограничат движение по нескольким улицам Петербурга с 15 мая.

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