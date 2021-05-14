В Европе подсчитали убытки из-за отсутствия российских туристов

Если Россия вновь откроет границы с Европой, то билеты будут немедленно распроданы. Фото: pixabay

Если Россия вновь откроет границы с Европой, то билеты будут немедленно распроданы. Фото: pixabay

Европейцы потеряли многомиллиардную прибыль от российских туристов в условиях пандемии и закрытых границ.

Немецкое издание Die Welt пишет, что путешественники из России известны тем, что ежедневно они тратили за границей больше, чем туристы из других стран. В статье говорится, что Европа всегда ждала россиян, поскольку они «денег не жалели».

В 2019 году расходы российских граждан на зарубежный отдых составили 34,5 млрд долларов. Туристы из РФ заняли по этому показателю седьмое место в мире.

Издание напомнило, что из-за приостановки авиасообщения с Турцией россиянам пришлось искать новые направления для путешествий. Если Россия вновь откроет границы с Европой, то билеты будут немедленно распроданы, считают в газете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия открывает границы с пяти странами с 25 мая.