Музыкальный фестиваль Park Live вновь отменили из-за пандемии

Музыкальный фестиваль Park Live, который должен был пройти в Москве в июле, отменили из-за закрытых границ.

Об этом сообщается на странице фестиваля во «ВКонтакте». Фестиваль был должен был пройти с с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля. Однако в условиях закрытых границ артисты не смогли получить российские визы.

Организаторы отмечают, что приложили все условия, чтобы провести Park Live в этом году. Однако, как и в 2020-м ограничения из-за пандемии COVID-19 помешали провести фестиваль на заявленном уровне.

В связи с этим фестиваль перенесли на 2022 год.

Организаторы пообещали, что в следующем году на фестивале выступят My Chemical Romance, Placebo, Gorillaz, Deftones и The Killers. Также в столицу приедут группы Slipknot, The Offspring и другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Музыкальная весна».