Из-за грозы и порывистого ветра пострадал один петербуржец

Из-за грозы и порывистого ветра пострадал один петербуржец
На город обрушились ливень, гром и молнии. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В среду, 19 мая, в разных районах города шли продолжительные ливни, порывистый ветер достигал скорости до 18 метров в секунду. От непогоды пострадал один человек, горожане вызывали спасателей 89 раз.

Так, в результате гроз и ливней городу был нанесен серьезный урон. Сильный ветер повалил 62 дерева, также было повреждено 9 автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу и Ленобласти, из-за непогоды пострадал по меньшей мере один человек.

Всего пожарно-спасательные подразделения совершили 89 выездов, 27 из них — на угрозу падения слабозакрепленных конструкций и элементов кровли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге после ливня помутнела вода в Неве.

гроза ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб


 

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