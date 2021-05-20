Из-за грозы и порывистого ветра пострадал один петербуржец

В среду, 19 мая, в разных районах города шли продолжительные ливни, порывистый ветер достигал скорости до 18 метров в секунду. От непогоды пострадал один человек, горожане вызывали спасателей 89 раз.
Так, в результате гроз и ливней городу был нанесен серьезный урон. Сильный ветер повалил 62 дерева, также было повреждено 9 автомобилей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу и Ленобласти, из-за непогоды пострадал по меньшей мере один человек.
Всего пожарно-спасательные подразделения совершили 89 выездов, 27 из них — на угрозу падения слабозакрепленных конструкций и элементов кровли.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге после ливня помутнела вода в Неве.