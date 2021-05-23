«Мурашки от припева». Зрители прокомментировали выступление Манижи в финале Евровидения

Зрители оценили выступление певицы Манижи, представлявшей Россию на Евровидении-2021 с песней Russian Woman.

«Потрясающая песня, исполнение и послание!!! Россия, ты должна ею гордиться! Привет из Польши», — отметил в комментариях под выложенным на YouTube роликом Mestosław.

«Боже, у меня каждый раз мурашки от припева. Песня и исполнение просто вау», — пишет Marie.

«Россия гордится тобой, Манижа», — комментирует Tagluvar Tag.

Певица Manizha — Манижа Сангин, представляющая Россию на Евровидении-2021 в Роттердаме, заняла в конкурсе 9 место. Девушка получила 204 балла. Результаты стали известны, когда были подведены итоги онлайн-голосования. Манижа выступала на конкурсе с песней «Русская женщина» под пятым номером.

Победителем музыкального конкурса стала Италия, которую представила группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

На второй строчке оказалась певица из Франции — Барбара Прави с песней Voilà.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что певица Манижа перед самым выходом на сцену лишилась аккредитации.