Число погибших на ультрамарафоне в Китае достигло 21

Число погибших на ультрамарафоне в Китае достигло 21
Причины инцидента устанавливаются. Фото: pixabay.com

Число погибших во время ультрамарафона в северо-западной провинции Ганьсу в Китае достигло 21, поисковики нашли тело последнего из пропавших участников забега.

Как сообщает газета Global Times, восемь получили легкие травмы. Причины инцидента устанавливаются.

Забег на 100 км стартовал в субботу, 22 мая, недалеко от города Байинь. Во время ультрамарафона резко ухудшилась погода.

Всего в марафоне принимали участие 172 человека, из них 151 эвакуировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром в воскресенье, 9 августа, в Петербурге стартовал полумарафон «Северная столица». Спортсмены пробегут по маршрутам в исторической части города. Старт полумарафона, как и точка окончания забега, расположен на Дворцовой площади.

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