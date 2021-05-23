Первая участница «Евровидения» от России раскритиковала итоги конкурса

Первая участница «Евровидения» от России раскритиковала итоги конкурса
Группа Måneskin, победила в Евровидение-2021. Фото: скрин Instagram Филиппа Киркорова

Она считает, что первое место должно было достаться артисту из Швейцарии.

Певица Мария Кац, которая стала первой участницей «Евровидения» от России в 1994 году, прокомментировали итоги конкурса. Она убеждена, что итальянская группа не должна была победить и на их месте артистка видела певца из Швейцарии. Об этом пишет RT.

Кац заявила, что ей не понравилась рок-группа, а вот представителя Швейцарии она назвала «грандиозным вокалистом и музыкантом». Также ей понравилась группа из Исландии, которая отличилась чувством юмора и сценическим обаянием.

Певица добавила, что осталась довольна выступлением певицы Манижи, которая заняла девятое место.

«Мы в десятке. Замечательное выступление. Молодец, девочка!»

— сказала она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певец из Великобритании получил 0 баллов на «Евровидении».

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