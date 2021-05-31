Понедельник в Петербурге начинается с пробок в четыре балла

В Петербурге утром понедельника образовались пробки. Загруженность дорог на данный момент составляет четыре балла.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:10, пробки оцениваются на четыре балла. Ближе к девяти утра ситуация на дорогах может измениться и составить пять баллов, после чего будет стабильной.

На данный момент самая крупная пробка собралась на внутреннем кольце КАД перед Большим Обуховским мостом. Затор растянулся до Кудрово.

По традиции в утренний час пик стоят выезды из пригородов. Водители толкаются на Дачном проспекте, проспекте Маршала Жукова и проспекте Стачек. Красным выделены участки на Витебском проспекте, площади Восстания..

Плотно встало движение на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги, а также на проспекте Непокоренных.

Кроме того, пробки наблюдаются на проспекте Энгельса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг застрял в большой луже на Дизельном проезде.