Понедельник в Петербурге начинается с пробок в четыре балла

Понедельник в Петербурге начинается с пробок в четыре балла
Утренние пробки в Петербурге. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

В Петербурге утром понедельника образовались пробки. Загруженность дорог на данный момент составляет четыре балла.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:10, пробки оцениваются на четыре балла. Ближе к девяти утра ситуация на дорогах может измениться и составить пять баллов, после чего будет стабильной.

На данный момент самая крупная пробка собралась на внутреннем кольце КАД перед Большим Обуховским мостом. Затор растянулся до Кудрово.

По традиции в утренний час пик стоят выезды из пригородов. Водители толкаются на Дачном проспекте, проспекте Маршала Жукова и проспекте Стачек. Красным выделены участки на Витебском проспекте, площади Восстания..

Плотно встало движение на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги, а также на проспекте Непокоренных.

Кроме того, пробки наблюдаются на проспекте Энгельса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг застрял в большой луже на Дизельном проезде.

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