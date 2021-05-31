Более 10,8 тысяч петербургских школьников сдают ЕГЭ 31 мая

В понедельник, 31 мая, в Северной столице начался основной период Единого государственного экзамена. Сегодня школьники сдают экзамены по трем предметам — географии, литературе и химии.

Об этом рассказали в городском комитете по образованию. В этом году экзамены проводятся на 170 площадках. Всего на участие в ЕГЭ 31 мая зарегистрирован 10 871 участник. Из них 7,3 тысячи — выпускники текущего года.

На экзамен по географии выпускникам отводится 3 часа, по литературе — 3 часа 55 минут, по химии — 3 часа 30 минут.

В комитете отметили, что до и после каждого экзамена в аудиториях проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. Наблюдающие и школьники прибывают в школы по графику. На входе все проходят термометрию и обрабатывают руки антисептиком. При этом выпускники могут сидеть без масок.

Результаты первых трех экзаменов станут известны не позднее 17 июня. Самый массовый, обязательный для всех экзамен пройдет в два дня — 3 и 4 июня.

Всего в этом году ЕГЭ будут сдавать больше 40 тысяч человек, в том числе 30 тысяч выпускников текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сдача ЕГЭ стартовала в Ленобласти.