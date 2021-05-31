Велоспортсмены остановят движение транспорта в Комарово

Велоспортсмены остановят движение транспорта в Комарово
Соревнования по велосипедному спорту будут проводиться с 10:30 до 14:30. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В четверг, 3 июня, в Комарово будут проводиться соревнования по велоспорту. На время соревнований в поселке ограничат движение транспорта.

Соревнования по велосипедному спорту будут проводиться с 10:30 до 14:30. Об этом сегодня сообщает петербургский комитет по транспорту.

В указанный период будет закрыто движение по шести улицам: по Морской улице от Курортной до Лейтенантов; по улице Лейтенантов от Морской до Кавалерийской; по Кавалерийской улице от Лейтенантов до Большого проспекта; по Большому проспекту от Кавалерийской до Горной; по Горной улице от Большого до Курортной; по Курортной улице от Горной до Морской.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проспект Энгельса уходит в ремонт. 29 мая начинается ремонт на проспекте Энгельса. Ремонт продлится до 18 июля.

комарово новости СПб ограничение движения соревнования


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге солист Мариинского театра Давид Залеев вышел из комы после ...
Коллекторы ПЭС второй раз спросили с петербуржца выплаченные ВЦКП 23 тыс. ...
Фоторепортаж с «Диво Острова», успевшего стать местом ...
Велоспортсмены остановят движение транспорта в Комарово
Синоптик рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне
Петербуржец облил бывшую жену и детей зеленкой: пострадавшая рассказала ...
В Петербурге водитель проигнорировал просьбу инспектора ГИБДД остановиться ...
В Стрельне создадут природный заказник «Шунгеровский»