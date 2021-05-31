Велоспортсмены остановят движение транспорта в Комарово

Соревнования по велосипедному спорту будут проводиться с 10:30 до 14:30. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Соревнования по велосипедному спорту будут проводиться с 10:30 до 14:30. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В четверг, 3 июня, в Комарово будут проводиться соревнования по велоспорту. На время соревнований в поселке ограничат движение транспорта.

Соревнования по велосипедному спорту будут проводиться с 10:30 до 14:30. Об этом сегодня сообщает петербургский комитет по транспорту.

В указанный период будет закрыто движение по шести улицам: по Морской улице от Курортной до Лейтенантов; по улице Лейтенантов от Морской до Кавалерийской; по Кавалерийской улице от Лейтенантов до Большого проспекта; по Большому проспекту от Кавалерийской до Горной; по Горной улице от Большого до Курортной; по Курортной улице от Горной до Морской.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проспект Энгельса уходит в ремонт. 29 мая начинается ремонт на проспекте Энгельса. Ремонт продлится до 18 июля.