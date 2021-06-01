В Пулково 1 июня задерживается рейс до Гянджи

Во вторник, 1 июня, в петербургском аэропорту Пулково задержан один международный рейс. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

По данным Пулково, проявить терпение придется пассажирам, купившим билеты на самолет авиаперевозчиков «Уральские авиалинии».

Так, с задержкой вылетит рейс U6 8715 до азербайджанской Гянджи. Изначально планировалось, что самолет поднимется в небо в 06:00, однако по неизвестным причинам рейс задержали. Теперь вылет назначен на 06:20.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор осмотрел в Пулково карликового козла, овцу и барана.