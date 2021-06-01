В аэропорту Пулково во вторник задержали еще два рейса

В аэропорту Пулково во вторник задержали еще два рейса
Причины задержек не указываются. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во вторник, 1 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются еще два рейса. Всего с вылетом опаздывают три самолета.

Об этом сообщается на сайте аэровокзала. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Самарканда и Иркутска.

По данным Пулково, первым задерживается рейс F7 8826 до города Самарканд в Узбекистане. Рейс обслуживает компания «Ай Флай». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 8:55, однако время вылета сдвинули на 9:20.

Далее с опозданием вылетит рейс S7 6378 до Иркутска. Туда полетит самолет авиакомпании S7. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 12:50. Теперь пассажирам придется проявить терпение и ждать вылета до 14:40.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково утром 1 июня задержали рейс до Гянджи.

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