«Мы все очень соскучились»: Беглов поприветствовал участников ПМЭФ

&#171;Мы все очень соскучились&#187;: Беглов поприветствовал участников ПМЭФ
Беглов назвал «Экспофорум» площадкой, свободной от коронавируса. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Участников ПМЭФ-2021 поприветствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его словам, за время пандемии Петербург впервые проводит такое масштабное публичное мероприятие.

«Никакая конференц-связь не способна заменить живое общение. Мы все очень соскучились по общению, и я рад, что мы сегодня вместе», — сказал Беглов, назвав «Экспофорум» площадкой, свободной от коронавируса.

«В мире накопилось множество экономических, политических важных вопросов, которые невозможно решать на удаленке», — заметил губернатор.

Он также добавил, что Петербург научился жить в новых условиях.

Отметим, что в прошлом году Петербург отказался от проведения ПМЭФ из-за пандемии коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов на ПМЭФ рассказал о необходимости гармонично развивать транспорт в Петербурге.

Александр Беглов новости СПб ПМЭФ


 

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