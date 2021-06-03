«Мы все очень соскучились»: Беглов поприветствовал участников ПМЭФ

Участников ПМЭФ-2021 поприветствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его словам, за время пандемии Петербург впервые проводит такое масштабное публичное мероприятие.

«Никакая конференц-связь не способна заменить живое общение. Мы все очень соскучились по общению, и я рад, что мы сегодня вместе», — сказал Беглов, назвав «Экспофорум» площадкой, свободной от коронавируса. «В мире накопилось множество экономических, политических важных вопросов, которые невозможно решать на удаленке», — заметил губернатор.

Он также добавил, что Петербург научился жить в новых условиях.

Отметим, что в прошлом году Петербург отказался от проведения ПМЭФ из-за пандемии коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов на ПМЭФ рассказал о необходимости гармонично развивать транспорт в Петербурге.