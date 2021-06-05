Мурашко счел недостаточной долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день доли россиян с иммунитетом к ковиду недостаточно для полной победы на патогеном.

«Сегодня доля людей, имеющих иммунную прослойку, неплохая, но этого все-таки недостаточно, чтобы элиминировать [вирус]», – цитирует его слова РИА «Новости».

В частности, он добавил, что главной задачей является именно остановка размножения коронавируса.

С начала пандемии в России выявлено 5 108 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 123 037 летальных исходов, выздоровели 4 720 512 пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.