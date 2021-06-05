В Петербурге после жалобы задержали участников спектакля о репрессиях

Спектакль должен был начаться сегодня в семь часов вечера, но в половине шестого актёров задержали. Фото: pixabay

Спектакль должен был начаться сегодня в семь часов вечера, но в половине шестого актёров задержали. Фото: pixabay

В Северной столице задержали семь артистов «Форум-театра». Они репетировали постановку. На представлении должны были читать дневники советских репрессированных.

Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Спектакль должен был начаться сегодня в семь часов вечера, но в половине шестого актёров задержали. Шестерых доставили в один отдел полиции. Куда доставили седьмого, источники не говорят.

Причины задержания не назвали, но полицейские упомянули, что жалоба поступила от активиста-борца с пропагандой ЛГБТ Тимура Булатова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге солист Мариинского театра Давид Залеев вышел из комы после падения с самоката. Солист балета Мариинского театра Давид Залеев, который находился в коме после того, как упал с самоката, в данный момент находится в сознания и может самостоятельно дышать.