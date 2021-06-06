«Газпром» хочет сменить место регистрации с Москвы на Петербург

«Газпром» хочет сменить место регистрации с Москвы на Петербург
Штаб-квартиру хотят сделать в "Лахта-центре". Фото: https://vk.com/lakhtacenter

Штаб-квартира холдинга разместится в небоскребе «Лахта центр».

Холдинг «Газпром» хочет сменить место регистрации с Москвы на Санкт-Петербург. Его штаб-квартира будет размещена в «Лахта центре». Об этом сегодня, 6 июня, сообщает ТАСС.

Известно, что собрание, на котором будут решать вопрос, состоится 25 июня.

«Текст устава ПАО «Газпром» после внесения изменений. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург»,

— сказано в документе.

Напоминаем, что большинство подразделений компании находятся в Северной столице, но холдинг все еще зарегистрирован в Москве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что цены на акции «Газпрома» взлетели после выступления Путина на ПМЭФ.

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