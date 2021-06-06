«Газпром» хочет сменить место регистрации с Москвы на Петербург

Штаб-квартира холдинга разместится в небоскребе «Лахта центр».
Холдинг «Газпром» хочет сменить место регистрации с Москвы на Санкт-Петербург. Его штаб-квартира будет размещена в «Лахта центре». Об этом сегодня, 6 июня, сообщает ТАСС.
Известно, что собрание, на котором будут решать вопрос, состоится 25 июня.
«Текст устава ПАО «Газпром» после внесения изменений. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург»,
— сказано в документе.
Напоминаем, что большинство подразделений компании находятся в Северной столице, но холдинг все еще зарегистрирован в Москве.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что цены на акции «Газпрома» взлетели после выступления Путина на ПМЭФ.