Пушкин и Купчино свяжут скоростным трамваем к 2024 году

Смольный намерен запустить трамвай к 2024 году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Смольный намерен запустить трамвай к 2024 году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Смольный планирует запустить скоростной трамвай между Пушкиным и Купчино. Маршрут трамвая будет проходить через Шушары.

Об этом сообщил вице-губернатор Максим Соколов в эфире программы «Открытая студия». По словам чиновника, Северная столица обгоняет Москву по числу автомобилей на душу населения. Он отметил, что на Петербургском международном экономическом форуме было представлено множество проектов, направленных на развитие общественного транспорта.

Для лучшего снабжения Пушкина власти предложили построить трассу скоростного трамвая от Купчино через Шушары. В последнем поселке также наблюдаются проблемы с транспортом.

Смольный намерен запустить трамвай к 2024 году. Трамвай пойдет дальше в район Славянки и сможет обеспечить будущие кампусы СПбГУ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трамвай №38 почти на месяц в Петербурге изменит маршрут.