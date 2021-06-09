Росприроднадзор отобрал у петербуржца ядовитую сиамскую кобру

Яд сиамской кобры очень сильный, она может плеваться им в глаза с трех метров. Фото: Росприроднадзор по СЗФО

Яд сиамской кобры очень сильный, она может плеваться им в глаза с трех метров. Фото: Росприроднадзор по СЗФО

В Северной столице местный житель пытался через интернет продать сиамскую кобру, которая плюется ядом на три метра. Змею успели изъять сотрудники Росприроднадзора.

Петербуржец ждал потенциального покупателя у метро «Автово». Однако на встречу к нему пришли сотрудники Росприроднадзора.

Ведомство получило информацию о продаже сиамской кобры в Петербурге от общественного инспектора по охране животных. Он назначил продавцу встречу якобы для покупки кобры.

Документов на законность владения животным у петербуржца не было. Кобру изъяли и передали в руки специалистов на временное содержание. Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО, полугодовалая змея сейчас в удовлетворительном состоянии.

Яд сиамской кобры очень сильный, она может плеваться им в глаза с трех метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор осмотрел в Пулково карликового козла, овцу и барана.