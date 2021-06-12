Энтеровирусной инфекцией в 2021 году заразились более 60 петербуржцев

Энтеровирусной инфекцией в 2021 году заразились более 60 петербуржцев
В тяжелых случаях энтеровирусная инфекция приводит к серозному менингиту. Фото: pixabay

За первые пять месяцев 2021 года в Петербурге выявили более 60 случаев заражения энтеровирусной инфекцией.

С января по май энтеровирусной инфекцией заразились 63 петербуржца. Показатель заболеваемости за этот период составил 1,17 на 100 тысяч населения. Такие данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора.

Энтеровирусная инфекция — это группа острых инфекционных заболеваний. Инфекция, как правило, передается через воду, овощи, грязные руки, игрушки и объекты внешней среды.

В первую очередь энтеровирусы поражают нервную систему, желудочно-кишечный тракт, сердце, легкие, печень и почки. В тяжелых случаях энтеровирусная инфекция приводит к серозному менингиту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в июне жертвами клещей стали 155 человек. При этом 189 пострадавших от опасных паукообразных — дети.

новости СПб Роспотребнадзор энтеровирусная инфекция


 

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