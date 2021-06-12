Новый туристический кластер могут создать на Васильевском острове

Новый туристический кластер могут создать на Васильевском острове
В самом дворце к осени хотят разместить гастрономическую зону и коворкинги, а до конца года - технопарк. Фото: google.maps

На Васильевском острове хотят создать новый туристический кластер. Он будет включат парк «Сад Василеостровец», музей «Эрарта» и Дворец культуры им. Кирова.

С такой инициативой выступил собственник ДК — ООО «ДК Кирова». Предложение направлено в петербургский комитет по благоустройству. Об этом сообщает РБК.

Сейчас все территории вокруг Дворца культуры принадлежат городу. Руководство ДК планирует озеленить автомобильную парковку, создать детские и спортивные площадки в парке «Сад Василеостровец».

Продвижение трех локаций в качестве единого туристического кластера привлечет большее количество петербуржцев, считают в ДК.

В самом дворце к осени хотят разместить гастрономическую зону и коворкинги, а до конца года — технопарк. Также планируется начать реконструкцию прилегающих к дворцу кинотеатра и театра.

Все работы по созданию нового общественно-культурного пространства планируют завершить к 2024 году. На это потратят до 3 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Васильевском острове создадут общественное пространство «Гавань 2.0».

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