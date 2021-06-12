Модернизация Северной станции аэрации завершится летом 2022 года

Модернизация Северной станции аэрации завершится летом 2022 года
Модернизация Северной станции аэрации полностью завершится в следующем году. Фото: Смольный

В Петербурге продолжается масштабная модернизация Северной станции аэрации. Окончание работ запланировано на третий квартал 2022 года.

Как сообщили в Смольном, по окончании первого этапа работ мощность сооружений по очистке сточных вод на станции выросла с 500 до 800 тысяч кубометров в сутки. Работы второй очереди планируют завершить к третьему кварталу следующего года.

Модернизация Северной станции аэрации полностью завершится в следующем году. Фото: Смольный

Модернизированная Северная станция аэрации сможет проводить очистку 1 млн кубометров сточных вод в сутки. На сегодняшний день уровень очистки сточных вод в городе доведен до 99,5%.

Северная станция аэрации работает с 1986 года. Она входит в тройку крупнейших очистных сооружений Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что здания завода «Ливиз» в Санкт-Петербурге реконструируют под МФК.

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