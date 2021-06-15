Контрольно-счетная палата Петербурга проверяет работу Госстройнадзора

Контрольно-счетная палата Петербурга приступила к проверке деятельности городского Госстройнадзора.
Как сообщили в пресс-службе КСП, аудиторам предстоит оценить законность и эффективность использования бюджетных средств. Ежегодный бюджет Госстройнадзора составляет около 190 млн рублей.
С проверками нагрянут и в подведомственные учреждения: Центр экспертно-технического сопровождения и Центр государственной экспертизы. Аудиторы будут смотреть на те же критерии.
Плановую проверку работы Госстройнадзора завершат к 2 августа этого года. Контрольные мероприятия проходят под руководством аудитора КСП Юрия Шутова.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что контрольно-счетная палата проверит бюджеты Ульянки и Красного села.