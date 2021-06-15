СПбГУ подготовил проект создания технологической долины «Невская дельта»

СПбГУ подготовил проект создания технологической долины &#171;Невская дельта&#187;
Концепцию создания "Невской дельты" подготовил СПбГУ. Фото: Смольный

Петербургские власти одобрили концепцию создания научно-технологического центра «Невская дельта» в Пушкинском районе. Проект подготовил СПбГУ.

«Невскую дельту» разместят на 100 гектарах рядом с территорией развития университета в Пушкинском районе. В будущем площадь центра могут увеличить в три раза. Она станет частью нового университетского городка. Центр создаст высокотехнологичные места, в исследованиях будут участвовать ведущие ученые.

Концепция предполагает строительство корпусов с лабораториями и опытными производствами. Ученые будут создавать разработки в области экологии, сельского хозяйства и агротехнологий, биотехнологий, фармацевтики и генетики, медицинских технологий, энергетики и нефтегазовых технологий, цифровизации и цифрового моделирования, приборостроения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как Смольный и СПбГУ подписали соглашение о создании технологической долины «Невская дельта» на Петербургском международном экономическом форуме.

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