СПбГУ подготовил проект создания технологической долины «Невская дельта»

Петербургские власти одобрили концепцию создания научно-технологического центра «Невская дельта» в Пушкинском районе. Проект подготовил СПбГУ.

«Невскую дельту» разместят на 100 гектарах рядом с территорией развития университета в Пушкинском районе. В будущем площадь центра могут увеличить в три раза. Она станет частью нового университетского городка. Центр создаст высокотехнологичные места, в исследованиях будут участвовать ведущие ученые.

Концепция предполагает строительство корпусов с лабораториями и опытными производствами. Ученые будут создавать разработки в области экологии, сельского хозяйства и агротехнологий, биотехнологий, фармацевтики и генетики, медицинских технологий, энергетики и нефтегазовых технологий, цифровизации и цифрового моделирования, приборостроения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как Смольный и СПбГУ подписали соглашение о создании технологической долины «Невская дельта» на Петербургском международном экономическом форуме.