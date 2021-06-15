Полторы тысячи домов в Петербурге капитально отремонтируют в этом году

На государственную программу в 2020 году выделили 45,1 миллиарда рублей. Фото: pixabay

На государственную программу в 2020 году выделили 45,1 миллиарда рублей. Фото: pixabay

В Смольном отчитались о выполнении в 2020 году государственной программы «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга», а также обозначили задачи на этот год.

В прошлом году 140 тысяч семей в Петербурге улучшили жилищные условия. Это на 10 тысяч больше, чем годом ранее.

На государственную программу в 2020 году выделили 45,1 миллиарда рублей. Бюджет выполнили на 95%.

Кроме того, в прошлом году 6045 семей получили финансовую поддержку от властей для улучшения жилищных условий. Им предоставили квартиры или социальные выплаты на покупку или строительство жилья.

Также в 2020-м провели капитальный ремонт в 1271 многоквартирном доме. На 2021 год Смольный запланировал провести капремонт в 1502 домах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для сирот и льготников закупят 50 квартир в Петербурге.