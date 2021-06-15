Полторы тысячи домов в Петербурге капитально отремонтируют в этом году

Полторы тысячи домов в Петербурге капитально отремонтируют в этом году
На государственную программу в 2020 году выделили 45,1 миллиарда рублей. Фото: pixabay

В Смольном отчитались о выполнении в 2020 году государственной программы «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга», а также обозначили задачи на этот год.

В прошлом году 140 тысяч семей в Петербурге улучшили жилищные условия. Это на 10 тысяч больше, чем годом ранее.

На государственную программу в 2020 году выделили 45,1 миллиарда рублей. Бюджет выполнили на 95%.

Кроме того, в прошлом году 6045 семей получили финансовую поддержку от властей для улучшения жилищных условий. Им предоставили квартиры или социальные выплаты на покупку или строительство жилья.

Также в 2020-м провели капитальный ремонт в 1271 многоквартирном доме. На 2021 год Смольный запланировал провести капремонт в 1502 домах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для сирот и льготников закупят 50 квартир в Петербурге.

жильё капитальный ремонт новости СПб


 

Новости партнеров
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Санкт-Петербург расширяет границы
Санкт-Петербург расширяет границы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кусок лепнины упал на петербурженку в переулке Пирогова
Сборная Финляндии по футболу тренируется в Зеленогорске перед матчем Евро-2020
Основатель «Pink Floyd» отказал Цукербергу в использовании песни группы
Долгожданное возвращение: в Петербурге ищут специалистов по самокатам, а ...
Городскую больницу №2 в Петербурге переведут на работу с коронавирусом
«Spice Girls» выпустят новую песню с вокалом Виктории Бекхэм
Полторы тысячи домов в Петербурге капитально отремонтируют в этом году
Стало известно, за сколько можно нарядиться петербуржцам на выпускной