На проспекте Энгельса работы на теплосетях перекроют несколько полос

На проспекте Энгельса работы на теплосетях перекроют несколько полос
Движение будет ограничено.Фото: pixabay

Государственная административно-техническая инспекция предупредила петербуржцев о новых дорожных ограничениях в Выборгском районе.

С 18 июня по 14 июля на проспекте Энгельса будут проводиться работы по прокладке теплосети. На это время закрывается направление движения транспорта по Энгельса от проспекта Просвещения к улице Асафьева. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 22 июня по 5 июля будет затруднен проезд по нечетной стороне проспекта Энгельса у проспекта Просвещения.

Работы по прокладке теплосетей будет проводить АО «МегаМейд» по заказу петербургского учреждения «ТЭК СПб».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Крестовский остров закроют для автомобилей из-за Евро-2020. В городском комитете по транспорту болельщикам посоветовали добираться до «Газпром Арены» на метро. Будут работать станции «Зенит» и «Крестовский остров».

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